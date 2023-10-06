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Adana Demirspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor, 3 puan için kozlarını paylaşacaklar.

Ekleme: 6.10.2023 - 09:21 Güncelleme: 6.10.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Adana Demirspor, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Ligde ve Avrupa'da iç sahada çıktığı 7 maçın hepsini kazanan Adana Demirspor, müthiş seriyi Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor. Bordo-Mavililer, dış sahada sıkıntılı bir görüntü çizerken, sadece 2 karşılaşmayı kazandı, 6 maçta mağlup oldu. Trabzonspor, deplasmandaki kötü tabloyu artık tersine çevirmek istiyor.

Bu akşam Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Adana Demirspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Yusuf Erdoğan (Kevin), Stambouli, Belhanda, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Nani, Balotelli

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu
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