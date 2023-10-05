Milli takıma çağrılmadı! Deschamps'tan, Boey açıklaması

Fransa'nın Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı Euro 2024 Elemeleri maçlarının kadrosu açıklandı.Aday kadroda, sarı kırmızılı takımın yıldız sağ beki Sacha Boey, yer almadı.Didier Deschamps, Boey ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık.' ifadelerini kullandı.Genç oyuncu, hem yaptığı paylaşımlarla hem de daha önceki söylemleriyle Milli Takım'da oynamak istediğini dile getirdi. Kadro açıklanmadan önce kum saatini izleyen bir çizgi film karakterli görsel paylaşan Boey, milli takımı ne kadar istediğini açıkça belli etti ancak hayaline kavuşamadı.Öte yandan Fransız futbolseverler, Sacha Boey'in Fransa Milli Takıma çağrılmamasına tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar da Deschamps'ın kararına ağır şekilde eleştirdi. Bazı futbolseverler, Sacha Boey'in Türkiye'de oynamasının yanı sıra Müslüman olduğu için kadroya alınmadığını iddia ettiler.İşte o paylaşımı: