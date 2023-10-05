  • USD: 27,53 - 27,58
  • EURO: 28,93 - 28,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri

Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe, Avrupa arenasında bir kez daha sahaya çıkacak.

Ekleme: 5.10.2023 - 09:23 Güncelleme: 5.10.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe sahaya galibiyet için çıkacak.

Fenerbahçemiz Slovakya deplasmanında Spartak Trnava ile karşılaşacak; Beşiktaşımız ise İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.

Beşiktaş - Lugano maçının muhtemel 11'leri

Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mert Günok ve Gedson Fernandes bu maçta forma giyemeyecek. Rebic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Lugano'da Arjantinli stoper Valenzuela forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Rashica, Muleka, Aboubakar

Lugano: Saipi, Espinoza, Hajrizi, Hajdari, Marques, Grgic, Cimignani, Macek, Sabbatini, Aliseda, Vladi

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti.

Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

Eksikler

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Spartak Trnava'da Avusturyalı golcü Djuricin kadroda yer almayacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Becao, Ferdi, Crespo, Mert Hakan, Fred, King, Kent, Batshuayi

Spartak Trnava: Takac, Mikovic, Stetina, Kosa, Kostrna, Sulek, Bernat, Zeljkovic, Daniel, Ofori, Duris
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de
SİHA’lar Kamışlı'daki terör bölgelerini vurdu: Kentten dumanlar yükseldi
Azerbaycan’ın resti sonrası Fransa’dan yeni skandal: Tüm silahları kullanmalıyız!
Kurmaylarını da yanına alan Meral Akşener Eskişehir programına Yüksek Hızlı Tren'le gitti
Kabaktepe'de tarih verdi... AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?
Ankara'da bombalı eylem düzenleyen teröristlerin 2 işçiye de ateş açtıkları ortaya çıktı
Bakan Bolat rakamlarla açıkladı! Otomobil fiyatları düşüyor
Topkapı'da tramvay arızalandı: İstanbullu yine yollara düştü
MSB'den operasyon açıklaması: 58 terör hedefi vuruldu
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK 1.392 sözleşmeli personel alımı yapacak
Bakan Bayraktar Akkuyu için tarih verdi: İlk reaktör için hedefimiz 29 Ekim 2024
MİT'ten FETÖ operasyonu! Yakalanarak Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da metrobüs duraklarında yaya trafiği! Uzun kuyruklar oluştu..
Bakan Özhaseki kentsel dönüşümde 4 maddeyi açıkladı
CHP’li Eren Erdem’den troll itirafı: Facebook, Tiktok ve Instagram’da onlarca hesabım var… İşim bu!
'Türkiye'nin yanındayız' diyen ABD'li sözcü gelen YPG sorusu karşısında suspus oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre mesaisi! 75 kişilik liste belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 'Masamda duruyor' diyerek duyurdu! Milyarlarca dolarlık yatırım teklifi
Bakan Fidan'ın 'uzak durun' uyarısı dünyada gündem! Akıllarda tek bir soru var
Zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya: İstanbul'daki 25 ilçede 104 şüpheli yakalandı
Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

Doğal gaz patlamasında 3 kişi ölmüştü! Şoke eden detay: Kasıtlı yapılmış!

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

Ormanda bulundu! Herkes kedi sandı ama…

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Kuruyemişçinin POS cihazı kumarhaneyi ele verdi! Her detay düşünülmüş

Elon Musk’ın başı dertte! Başkan Erdoğan annesini sormuştu: Meğerse böyle yalvarmış…

Elon Musk’ın başı dertte! Başkan Erdoğan annesini sormuştu: Meğerse böyle yalvarmış…

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Koparmasının cezası 244 bin TL: Gören hayran kaldı çocuklar koruma altına aldı

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu