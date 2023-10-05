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Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe'den kanca

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Norveçli yıldızı Emil Breivik'e kancayı taktı.

Ekleme: 5.10.2023 - 11:10 Güncelleme: 5.10.2023 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ve UEFA Konferans Lig'nde yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de Portekizli ön libero Miguel Crespo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı- lacivertliler'in 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki futbolcunun sözleşme süresinin olası bir ayrılık ihtimali olması nedeniyle kısa tutulduğu ifade edildi. Crespo'nun ocak ayında ayrılma ihtimaline karşılık teknik direktör İsmail Kartal'da önlem almış gibi gözüküyor.

HEDEF EMIL BREIVIK

Deneyimli hocanın Crespo'nun yerine Molde'nin 23 yaşındaki Norveçli yıldızı Emil Breivik'i transfer etmeyi düşündüğü öğrenildi. Kartal'ın Breivik'i scout ekibine sık sık izlettiği ve transfer komitesinden yıldız futbolcu hakkında rapar aldığı öğrenildi. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşan Molde'nin genç ismi performansıyla dikkat çekmişti.

2025'TE SONA ERECEK

Güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçilen Emil Breivik'in Norveç ekibi ile olan kontratı 2025'te sona erecek.

EMIL BREIVIK KİMDİR?

Molde altyapısından yetişen 11 Haziran 2000 doğumlu Emil Breivik, Raufoss'ta kiralık olarak forma giydi. Molde'de geçen sezon 35 maça çıkan Breivik 13 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
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