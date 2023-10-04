Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek Hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



6 Ekim Cuma:



20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu



20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam



7 Ekim Cumartesi:



13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman



16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor: Mert Güzenge



19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka



19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük



8 Ekim Pazar:



13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Abdülkadir Bitigen



16.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu



19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk



19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan