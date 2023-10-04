Manchester United'ın sahasında terör örgütü propagandası: Tribünde PKK'nın bebek katili elebaşı Öcalan paçavrası açıldı

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, gruptaki ikinci maçında Manchester United ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar tarihi gecede sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.Aslan'a galibiyeti getiren goller Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti. Manchester United'ın golleri ise Hojlund'dan geldi.Manchester United'da Casemiro, 77. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray'ın sezon başı Premier Lig'den transfer ettiği Zaha, Manchester United'ı boş geçmedi. Crystal Palace forması giydiği dönemde de Kırmızı Şeytanlara ters gelen Zaha, ıslıklandığı maçta ağları havalandırdı ve skoru eşitledi. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Manchester United'ı da boş geçmedi. Arjantinli yıldız skoru 3-2'ye getiren golü kaydederken tribünler 'Aşkın Olayım' ile inledi.Galatasaray'ın tarih yazdığı anlarda tribünde terör propagandası yapıldığı ortaya çıktı. Karşılaşma devam ederken Manchester United forması giyen terör örgütü PKK üyesi bir şahıs, Türk vatandaşlarının olduğu bölüme dönerek teröristbaşı Abdullah Öcalan paçavrası açtı.Skandalın ardından stadın her yerinde olan Türk taraftarlar Şampiyonlar Ligi gibi bir organizasyonda yaşanan terör propagandasına sert tepki gösterdi. Türk taraftarların, 'İndir onu, indir ulan' diye bağırdığı görüldü. PKK paçavrası açanların maç çıkışı Galatasaray taraftarları tarafından dövüldüğü iddia edildi.