Galatasaray'ın zaferi Avrupa manşetlerinde

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu galibiyeti İngiliz basınında büyük ses getirdi.İngiliz basını Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Manchester United'ı topa tuttu.İşte İngiliz basınındaki manşetler:Daily Mail: "Manchester United Kendini İmha Etti. Mauro Icardi, Galatasaray'a galibiyeti getiren adam oldu. Zaha, Old Trafford'a çok iyi bir dönüş yaptı"Sun: "Onana'nın hatası United'ı bitirdi. Manchester United'ın, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma hayali, bir ipte asılı durur hale geldi"Independent: "United için kabus gibi bir gece. 30 yıl önce Manchester, İstanbul'da "Cehenneme hoş geldiniz' pankartıyla karşılanmıştı. 30 yıl sonra Manchester, cehennemi buldu ama İstanbul'da değil, Manchester'da"Mirror: "Manchester United çarpıldı"