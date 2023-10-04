Galatasaray'ın kasası Şampiyonlar Ligi'yle doluyor

Manchester United'ı mağlup eden Galatasaray, 2.8 milyon euroyu daha kasasına koydu. Cimbom böylelikle Şampiyonlar Ligi süresi boyunca gelirini 29 milyon 960 bin euroya kadar çıkarmış oldu.

Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gelirini katlamaya devam ediyor.



Sarı kırmızılı kulüp, daha Kopenhag beraberliği ile 930 bin euroyu kasasına koyarken, Manchester United zaferi sonrası önemli bir gelir daha elde etti.



2.8 milyon euro daha geldi



Manchester United galibiyetiyle 2.8 milyon euro daha kazanan Galatasaray, henüz 4 maçı daha olmasına rağmen grup maçlarında gelirini 3 milyon 730 bin euroya çıkardı.



Toplam gelir 29 milyon 960 bin euroya çıktı



Gruplara kalmayı başararak katılım payından 15,6 milyon euroya ek olarak katsayı gelirinden de 9 milyon 96 bin euro ve market payından da 1,5 milyon euro kazanan Galatasaray, iki maçtaki performansı sonrası toplam gelirini ise 29 milyon 960 bin euroya kadar çıkarmış oldu.