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Galatasaray'dan Tarihi zafer! Sarı kırmızılılar deplasmanda Manchester United'ı 3 golle yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, iki kez geriye düştüğü maçta İngiliz ekibi Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Ekleme: 4.10.2023 - 00:04 Güncelleme: 4.10.2023 - 00:13 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu ilk hafta maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaştı.

Old Trafford'da oynanan ve Manchester United'ın Rasmus Höjlund'la iki kez öne geçtiği karşılaşmada Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray 78. dakikada Mauro Icardi'yle bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 4 puana yükselerek 6 puanlı lider Bayern Münih'in arkasında 2. sırada yer aldı. İkinci maçında da puansız ayrılan Manchester United ise son sırada kaldı.

Gruptaki günün diğer maçında ise Bayern Münih, deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Galatasaray 24 Ekim'de İstanbul'da Bayern Münih'le karşılaşacak, Manchester United ise Kopenhag'ı konuk edecek.

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