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Ve yılın transferi gerçekleşiyor! Hakan Çalhanoğlu dünya devine...

Italya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı... Yıldız oyuncunun yaz transfer döneminde dünya devine transfer olacağı duyuruldu. İtalyan basınının bu iddiası sonrası dev bonservis bedeli de ortaya çıktı.

Ekleme: 31.10.2023 - 14:22 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı...

Yıldız oyuncunun yaz transfer döneminde dünya devine transfer olacağı duyuruldu. İtalyan basınının bu iddiası sonrası dev bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Inter, 10. hafta maçında Roma'yı 1-0 mağlup ederek ligdeki liderliğini sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna yenilgisiz devam eden Milano temsilcisi, gruptaki 3. maçta Salzburg'u 2-1 mağlup etti.

Lacivert-siyahlıların galibiyet golünü 64. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti

Inter'in değişmez isimlerinden olan milli futbolcumuz için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. A Milli Takımımızın kaptanı Hakan'ın adı, Premier Lig kulübüyle anılıyor.

İtalyan basınından interlive.it'in haberine göre Totteham, sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

HOJBERG YERİNE HAKAN

Londra ekibi, yaz transfer döneminde Birçok takımın transfer listesinde yer alan Hojbjerg'in, İtalyan devi Juventus'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Takımdan ayrılma ihtimali bulunan Pierre-Emile Hojbjerg'in yerine orta saha arayışlara başladı.

EN AZ 50 MİLYON EURO

Bu nedenle Tottenham, Danimarkalı orta sahanın takımdan ayrılması ve Şampiyonlar Ligi biletinin alınması durumunda Hakan Çalhanoğlu için Inter'in kapısını çalacak.

Haberde Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan için İtalyanların en az 50 milyon Euro bonservis bedeli isteyebileceği aktarıldı.

Bu sezon forma giydiği 12 karşılaşmada 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, 2021 yılında Milan'dan diğer bir Milano temsilcisi Inter'e transfer olmuştu.
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