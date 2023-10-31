Sakatlık yaşamıştı! Ghezzal için ilk açıklama geldi

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'in sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta dün oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın son durumu belli oldu.



Cezayirli yıldızın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.



Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;



'Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.



Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'

