Fenerbahçe dünya rekoruna koşuyor: 7 maç kaldı

Üst üste 21 maç kazanan Fenerbahçe, 7 karşılaşmadan daha galip ayrılması halinde dünya rekoru kıracak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, futbol tarihinde tüm kulvarlarda arka arkaya en az 21 maç kazanan 8. farklı takım oldu.



Bu alanda dünya rekoru 27 maç ile Galler temsilcisi The New Saints'e ait. İşte üst üste en çok maç kazanan takımlar:



1- The New Saints (Galler): 27 maç (2016)

2- Ajax (Hollanda): 26 maç (1971-1972)

3- Ajax (Hollanda): 25 maç (1995)

4- Coritiba (Brezilya): 24 maç (2011)

5- Bayern Münih (Almanya): 23 maç (2020)

6- Real Madrid (İspanya): 22 maç (2014)

7- Rangers (İskoçya): 21 maç (2013-2014)

8- Manchester City (İngiltere): 21 maç (2020-2021)

9- Fenerbahçe (Türkiye): 21 maç (2023)