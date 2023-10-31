Fenerbahçe'de Becao ve Fred'in son durumu

Fenerbahçe'de sakatlanan Fred'in yokluğunda, Miha Zajc ile Miguel Crespo arasındaki rekabet tavan yapacak.

Süper Lig'de Pendikspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle yoluna 19'da 19 ile devam eden Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli takımda, Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao ve Fred gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Fred iki hafta yok



Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Fred, Pendikspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında sakatlık yaşamış ve oyundan çıkmıştı. Maçın başında sakatlık yaşayan Becao ise ikinci yarıya çıkmamıştı. Fenerbahçe, 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.