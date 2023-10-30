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İsmail Kartal 12 yıllık rekoru tarihe gömdü

Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı İsmail Kartal, 5-0'lık Pendikspor galibiyetiyle Aykut Kocaman'a ait olan "Fenerbahçe'de üst üste en fazla lig maçı kazanan Türk teknik direktör" rekorunu kırdı.

Ekleme: 30.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın Pendikspor'u 5-0 yendiği maçla birlikte yeni bir rekora imza attı.

Sarı-lacivertlilerin başında görev yaptığı son 11 Süper Lig maçını kazanan Kartal, daha önce Aykut Kocaman'ın elinde olan 'Fenerbahçe'de üst üste en fazla lig maçı kazanan Türk teknik direktör' rekorunu tarihe gömdü.

Eski rekor Aykut Kocaman'daydı

Kocaman, Aralık 2010 ile Mart 2011 arasında sarı lacivertli takımın başında üst üste 10 Süper Lig maçında galibiyet elde ederek bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Dün akşam oynanan Pendikspor-Fenerbahçe maçının ardından 12 yıllık bu rekor, İsmail Kartal'ın eline geçmiş oldu.
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