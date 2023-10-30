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Icardi'nin sağlık durumu nasıl? Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrası Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarına iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin Kasımpaşa sınavını es geçme ihtimali bulunuyor. Galatasaray cephesinde, yıldız oyuncuyu daha fazla riske edip etmeme konusunda bir kararsızlık söz konusu olduğu vurgulanırken gözler şimdi 3 Kasım tarihindeki Kasımpaşa maçında...

Ekleme: 30.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Icardi yaşadığı sakatlık sonrası peş peşe iğneyle çıktığı maçlarda aslında kendini de büyük riske atmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un, öğrencisini bu iç saha maçında dinlendirmeyi düşündüğü öğrenilirken taraftarlar ise Icardi'nin son sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Öte yandan yıldız ismin yerine formaya en yakın isim Barış Alper Yılmaz.

Ayrıca Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu da Okan Buruk'tan forma bekleyen isimler.

Rizespor maçının ardından takımın teknik direktörü Okan Buruk, Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

'İğne olduktan sonra 50-60-70 dakika oynamak fark etmiyor. Maçı bitirebiliyor. İyileşme sürecini kendiliğinden beklersek uzun süre alabilir. Maç oynuyor ama takımla antrenman yapamıyor. Bireysel çalışıyor. Sadece maç günleri iğne olup oynuyor. Takım için fedakarca oynuyor, önemli karakter ortaya koyuyor, takıma katkı sağlıyor. Milli takım arası bize yarayacağına inanıyorum.'
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