Fernando Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak

Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera ile sözleşme imzalanmaya hazırlanılıyor.

Galatasaray'da Fernando Muslera için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.



Sezon sonunda kontratı bitecek olan Uruguaylı eldiven, kulübün kendisiyle yeni sözleşme imzalama kararı üzerine hiçbir kulüp ile görüşmedi ve Cim Bom'u beklemeye başladı.



Bu hafta uzatılacak



Bu hafta 37 yaşındaki eldivenin kontratının uzatıldığının açıklanması bekleniyor. 2011 yılında Lazio'dan transfer edilen ve tam 12 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, Galatasaray'da tam 15 kupa kazandı.



6 Süper Lig şampiyonluğu gören tecrübeli eldiven, şimdiden efsaneler arasına girmeyi de başardı.