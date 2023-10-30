Fenerbahçelileri üzecek ayrılık iddiası! Fenerbahçe'de o isim gözden çıkarıldı..

2023/2024 sezonunda oynadığı 19 resmi maçın tamamını kazanan Fenerbahçe büyük bir başarıya imza attı.Trendyol Süper Lig'de oynadığı 10 maçı kazanan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde oynadığı 9 maçıda kazanarak dikkatleri üzerine çekti.İsmail Kartal ve öğrencileri kırılması güç bir rekora imza atarak yoluna devam ediyor. Güçlü kadrosu ile dikkat çeken Fenerbahçe'de kadroya giremeyen bazı isimlerin takımdan ayrılacağı iddiaları zaman zaman gündem oluyor.Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent ve Michy Batshuayi'nin devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edilirken bir diğer ismin daha takımdan ayrılacağı iddia edildi.Fenerbahçe'nin 2022/2023 sezonunda Marsilya'dan transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.Uzun süredir sakatlıklarla mücadele eden Luan Peres bu sezon yanlızca 3 maçta forma giydi.Geçen sezon Fenerbahçe forması ile 20 maçta forma giyen Luan Peres 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.