Boey Avrupa'yı peşine taktı! Transferi tarihe geçecek

Sacha Boey, Galatasaray'daki muazzam performansıyla büyük Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Fransız oyuncu için tarihi bir bonservis ücreti bekliyor.

Sacha Boey, 2021 yazında 1.15 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a katıldığından beri dikkatleri üzerine çekti. Şu anda güncel piyasa değeri 17 milyon euroya kadar yükselen Fransız yıldız, özellikle Premier Lig kulüplerinin radarında.



MANU VE ARSENAL HAREKETE GEÇTİ

İngiltere basınından gelen haberlere göre, Sacha Boey'e Arsenal'in ilgisi sonrası şimdi de Manchester United talip oldu. İngiliz devi, bu transferi sezon sonunda tamamlamayı amaçlıyor, kararlı bir şekilde bu yönde ilerliyor.



REKOR BONSERVİS BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim ise Sacha Boey için büyük bir beklenti içinde. Galatasaray, Fransız oyuncu için en az 20 milyon euro talep ediyor. Bu transfer gerçekleşirse, Sacha Boey, Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedeli ile satılan oyuncusu olacak.

