UEFA kararını verdi! Şampiyonlar Ligi tarih oluyor

Florentino Perez tarafından ortaya atılan ancak kabul görmeyen Süper Lig fikrini UEFA'nın biraz daha değiştirerek gündeme alacağı iddia edildi.

UEFA, iki yıl önce gündeme gelen UEFA Süper Ligi olayını değiştirerek tekrardan gündemine alacak.



18 KULÜPTEN OLUŞAN 3 FARKLI LİG



Marca'nın haberine göre UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027'den itibaren her biri 18 kulüpten oluşan 3 farklı bir lig başlatmayı düşünüyor.



Bu konunun, bir sonraki UEFA İcra Komitesi toplantısında ele alınacağı iddia edildi.



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Marca'da yer alan haberin devamında ise 3 farklı lig olacağı ve bu liglerin isimlerinin sırasıyla; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Adaylar Ligi olacağı her ligde ise 18 takımın yer alıp toplamda 34 maç yapacağı söylendi. Süper Lig'de sezonu lider bitiren takımın da doğrudan şampiyon olacağı da eklendi.



Süper Lig'den 2 takım düşeceği, Avrupa Ligi'nden 2 takım yükseleceği ve Avrupa Ligi'nden 4 takımın düşüp, Adaylar Ligi'nden 4 takım yükseleceği de haberin detaylarında yer aldı.