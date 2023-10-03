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Manchester United - Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.

Ekleme: 3.10.2023 - 08:49 Güncelleme: 3.10.2023 - 08:57 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında temsilcimiz Galarasaray deplasmanda İngiliz devi Manchester United'la karşı karşıya geliyor.

Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayınlanacak.

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Manchester United - Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Aslan'da iki isim yok

Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

Galatasaray'da ayrıca UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.

Manchester United - Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, son 20 resmi maçında mağlup olmadı

Sarı-kırmızılı takım, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

'Cimbom' bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda İngiltere'yi tanıyan çok

Galatasaray'da 7 futbolcu daha önce top koşturduğu İngiltere'de yeniden sahaya çıkacak.

Bonservisi 2013-2015 arasında Manchester United'ta olan ancak fazla forma şansı bulamadığı için farklı takımlara kiralanan Wilfried Zaha, eski takımına karşı mücadele edecek.

Daha önce İngiltere'de farklı takımlarda oynayan Angelino, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira da alışık olduğu ülkede sahaya çıkacak.

Manchester United - Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Manchester United sezona iyi başlamadı

İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.

'Devler Ligi'nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden 'Kırmızılar' toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi.

Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Altay Bayındır, Galatasaray'a karşı

Manchester United'ın kadrosunda milli kaleci Altay Bayındır yer alıyor. Yaz transfer ve tescil döneminde Fenerbahçe'den kadroya katılan milli file bekçisi, Galatasaray'a karşı kadroda yer alacak.

Manchester United'da eksik çok

İngiliz temsilcisinde farklı nedenlerden dolayı 5 futbolcu Galatasaray'a karşı süre alamayacak.

Teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Sergio Reguilon'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

Kız arkadaşına uyguladığı şiddet sonrasında kadro dışı bırakılan ancak yargı sürecindeki tavrı nedeniyle affedilen Brezilyalı Antony'nin de antrenman ve maç eksiği nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın kamp kadrosu

Galatasaray'ın Manchester United maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

'Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliviera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.'

Manchester United - Galatasaray! Muhtemel 11'ler

MANCHESTER UNITED - GALATASARAY

MUHTEMEL 11'LER:

MANCHESTER UNITED: Onana, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Pellistri, Fernandes, Rashford, Hojlund

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

HAKEM: Ivan Kruzliak
STAT: Old Trafford
SAAT: 22.00
YAYIN: EXXEN


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