İşte Vincenzo Montella'nın 2 Türk yardımcısı! Milli Takım'da yeni dönem başlıyor...

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona ererken, İtalyan hoca Vincenzo Montella TFF tarafından göreve getirildi ve 3 yıllık yeni sözleşme yapıldı. Herkesin merak ettiği konu ise, Vincenzo ile çalışacak olan 2 Türk yardımcının kim olduğu... İtalyan hocayla çalışacak 2 Türk hocanın ismi ise netleşmeye başladı. İşte o isimler.

Stefan Kuntz sonrası A Milli Takım'dan Vincenzo Montella dönemi başladı. İtalyan teknik adam için geçtiğimiz günlerde imza töreni düzenlendi ve 3 yıllık sözleşme imzalandı.



Montella imza töreninde milli takımın oyun sistemini değiştireceğini ifade etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Montella'nın teknik ekibinde 2 Türk yardımcı antrenör olacağını bildirdi.



İmza töreninde öncelikle söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şu ifadeleri kullandı:



'Bildiğiniz üzere geçen hafta eski teknik direktörümüz Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Stefan Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum.'



'3 YILLIK ANLAŞMA YAPTIK'



'Sayın Montella ile 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Montella'nın liderliğinde büyük başarılara imza atmayı diliyorum. Hocamıza başarılar diliyorum.'



U21 MİLLİ TAKIMI DETAYI



'Ümit Milli Takımımızın kontrolü de hocamızın elinde olacak. Havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Hocamız da bu konunun sorumlusu olacak.'



A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın ekibine iki Türk antrenörün katılacağı daha önce açıklanmıştı. Bu isimlerin de Milli Takım kariyeri olan, önemli futbol adamları olacağı belirtilmişti.



'2 TÜRK YARDIMCI ADAYIMIZ VAR'



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Teknik ekipte Türk yardımcı hocalar olacak. 2 adayımız var. Daha görüşmeler gerçekleşmedi. Gerçekleştikten sonra oturup hocamızla beraber karar vereceğiz. Gelecek hafta konuyla ilgili açıklamayı yapacağız.' açıklamasını yapmıştı.



'OYUNCU GRUBUNUN BİR ÜLKEYİ TEMSİL ETTİĞİNİ BİLMESİ LAZIM'



Göreve geldikten sonra takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve birkaç futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Montella, 'Benim ilk hedefim geleceğe bakmak. Tabii ki tarihi, geçmişi biliyoruz. Hep ileriye bakmamız gerekiyor. Buraya gelmeden önce başkanla, Hamit Bey ve Mustafa Bey ile görüşme oldu. Takım kaptanı ve birkaç oyuncuyla görüştüm. Sahada ne yapmak istediğimi, saha dışında ne yapmak istediğimle ilgili oyuncular konuştum. İlk hedef taktik kısmında, geriden oyun kurma konusunda ve takım savunması konusunda değişiklikler. Oyuncu grubunun bir ülkeyi temsil ettiğini bilmesi lazım. Ülke dışında da mini bir Türkiye var. Onların da hissettiklerini bütün takımın anlaması gerekiyor. Buradaki bütün maçları takip ediyorum. Bunları her zaman yapacağım' ifadelerini kullandı.



'HAZIR OLAN OYUNCULARI MİLLİ TAKIMA ALMAK İSTİYORUZ'



Her ligi takip ettiklerini söyleyen Montella, 'Her ligi takip ediyoruz. Fiziksel ve mental olarak en hazır olan oyuncuları milli takıma almak istiyoruz. Hem Süper Lig'i hem de her ligi takip ediyoruz. İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da alt kategorileri dahi inceliyoruz, izliyoruz' şeklinde konuştu.



2 TÜRK HOCA BELLİ OLDU



Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ile bu konuda bir görüşme gerçekleştirildi.



MONTELLA: BÜYÜK BİR SORUMLULUĞUM VAR



Türkiye'de çalıştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Vincenzo Montella, 'Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın. Henüz o seviyeye gelemedim. Bu ülkede çalıştığım, federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum. Almanya'da düzenlenecek turnuvada hem buradaki vatandaşlarımızı hem de Almanya'daki vatandaşlara bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. Genç, bildiğim, iyi bir takıma sahibiz. Bizim için önemli olan bu. Ben bütün halka bu mutluluğu futbol sayesinde taşımayı hedefliyorum. Bu gururlu duyguları özellikle halkımızın hissettiği önemli duyguları biz de sahada oyunumuzla herkese geçirmek istiyoruz. 2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü anlıyorum. Bu duygular benim küçükken yaşadığım duygulara benzer. Bana her zaman çocukluğumu hatırlatıyor. Her kararı eleştirenler olacaktır. Büyük bir sorumluluğum var. Ben en iyisini hem federasyon hem de ülke için sahaya yansıtmaya çalışacağım' diye konuştu.



İki hocanın da milli göreve sıcak baktığı ve yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Nuri Şahin'in, aynı zamanda Antalya'daki görevine de devam edebileceği bildirildi.



'BU FORMAYI GİYMEK BİR HEDİYE DEĞİL, PRESTİJDİR'



Önemli bir sorumluluk üstlendiklerini söyleyen İtalyan teknik adam, 'Ben bir kulübü temsil etmiyorum. Her şeyi analiz ederek kendi futbol görüşüme uygun kararlar verip, en iyisini yapmaya çalışacağız. Takım ruhu bizim için önemli. Burada bir aile olmamız lazım. Her oyuncu kendi takımında oynadığı zaman ekstra şeyler koyabiliyor. Bunu milli takım formasıyla daha fazla yansıtması lazım. Oyuncuların ne kadar daha fazla koyabiliriz diye düşünmeleri gerekiyor. Biz de bunu sağlamak için burada olacağız. Bu formayı giymek bir hediye değil, prestijdir. Önemli bir ulusu temsil ediyoruz, önemli bir sorumluluk. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Belli bir düşünceye sahibiz. Bunların üstüne fikirler eklenecektir. Bir oyun metodu üstüne çalışacağız. İki yıldır buradayım. Birçok oyuncuyu tanıyorum. Maçları izliyoruz. Bizim de gördüğümüz şeyler var. Her antrenör daha iyisini ister. Hepimiz daha iyisini yapmak istiyoruz. Kuntz'a saygıdan dolayı şunu beğenmedim diyemem. Oyun kurulumu ile ilgili ve takımın oyunuyla ilgili birkaç şey belirledik. Yenilikler yapmayı düşünüyoruz' dedi.