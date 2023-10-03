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İsmail Kartal biletlerini kesti! Üç isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde Luan Peres, Samet Akaydin ve Lincoln Henrique ile yollar ayrılacak.

Ekleme: 3.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 3.10.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerle ocak ayında vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, 3 futbolcusunu gözden çıkardı.

İşte o isimler:

İsmail Kartal biletlerini kesti! Üç isimle yollar ayrılacak

LUAN PERES

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres'ten istediği katkıyı alamadı.

Geçen sezondan bu yana sakatlık sorunu yaşayan Brezilyalı savunma oyuncusu, uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde 29 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayıracak.

Bu sezon da sakatlık problemiyle uğraşan Peres, UEFA Konferans Ligi'nde 3 maçta 270 dakika süre aldı.

Luan Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

29 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

İsmail Kartal biletlerini kesti! Üç isimle yollar ayrılacak

SAMET AKAYDİN

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin de istenen performansı sergileyemeyen oyuncular arasında yer alıyor.

2022/2023 sezonunda teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Samet'in performansı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından da zaman zaman eleştirilmişti.

Fenerbahçe'nin sezon başında stoper hattını Rodrigo Becao ve Alexander Djiku takviyeleriyle güçlendirmesi sonrası 29 yaşındaki futbolcunun forma şansı bulması zorlaştı.

Yönetim, ara transfer döneminde Samet Akaydin'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Eski takımı Adana Demirspor'a dönebileceği konuşulan tecrübeli savunma oyuncusunun adı Süper Lig ekipleriyle anılıyor.

Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maçta 90 dakika süre alabildi.

29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

İsmail Kartal biletlerini kesti! Üç isimle yollar ayrılacak

LINCOLN HENRIQUE

Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Lincoln Henrique de teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.

Portekizli çalıştırıcının sık sık sol bek bölgesinde şans verdiği futbolcu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan maçta ciddi bir sakatlık geçirmişti.

Fenerbahçe, sol diz ön çapraz bağında yırtık olan Brezilyalı oyuncunun ara transfer dönemine kadar dondurulduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Yönetimin 24 yaşındaki futbolcuya uygun teklifin gelmesi halinde satışına onay vereceği öğrenildi.

Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.
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