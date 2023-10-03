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Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi: Formasına kavuşuyor

Fenerbahçe'de eylül ayı ortasında sakatlanan Cengiz Ünder'in sahalara dönüş tarihi belli oldu. Cengiz Ünder'in milli ara sonrası formasına kavuşacağı aktarıldı.

Ekleme: 3.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 3.10.2023 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de oynanan Antalyaspor maçının henüz 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmişti.

Sakatlığı sebebiyle Nordsjaelland, Alanyaspor, Başakşehir ve Rizespor maçlarını kaçıran Cengiz Ünder'den iyi haber geldi.

Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek?

beIN SPORTS'un aktardığı habere göre Cengiz Ünder sakatlığını atlattı. Başarılı futbolcunun milli ara sonrası formasına kavuşacağı vurgulandı.

Sezon başında Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Cengiz Ünder, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.

Sarı-lacivertli formayla ligde 3, Avrupa'da 1 maça çıkan Cengiz Ünder, 1 asistlik skor katkısı verdi.
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