Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder'den müjdeli haber! Dönüş tarih belli oldu

Sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Antalyaspor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder'den sarı-lacivertli takıma sevindirici haber geldi.Sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Cengiz Ünder'in tedavi sürecini tamamladığı öğrenildi. Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder'in milli ara sonrası formasına kavuşması bekleniyor.Fenerbahçe formasıyla ligde 3, Avrupa'da 1 maça çıkan Cengiz Ünder, 1 asistlik skor katkısı verdi.