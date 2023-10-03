Emre Belözoğul Süper Lig'e geri döndü!

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

Tolunay Kafkas'la yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu. Genç teknik adamla bugün sözleşme imzalanacağı öğrenildi.



MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 'Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştık. Her iki taraf için de hayırlı olsun.' sözleriyle anlaşmayı açıkladı.



Başakşehir ile toplam 86 maça çıkan Emre Belözoğlu 44 galibiyet, 21 yenilgi ve 21 beraberlik alarak maç başına 1.78 puan ortalaması yakalamıştı.