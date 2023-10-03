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Çağdaş Atan'a şok tepki! Kayserispor taraftarı euro fırlattı

Süper Lig'in kapanış maçında Kayserispor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya damga vuran olay ise Kayserispor taraftarının eski hocaları Çağdaş Atan'a tepki göstererek sahaya euro fırlatması ve astıkları pankart oldu. Deneyimli teknik adam daha sonra basın toplantısında çok çarpıcı sözler söyledi.

Ekleme: 3.10.2023 - 09:58 Güncelleme: 3.10.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Kayserispor, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocaya Kayserispor taraftarları, euro atarak tepki gösterdi.

KAYSERİSPOR TARAFTARINDAN EURO'LU PROTESTO

Kayserispor taraftarı, 'Kayseri'yi satanı biz de satarız' ve 'Çağdaş Atan'a pembe tezkere' sloganları attı. Kayserisporlu taraftarlar, sol üst köşesinde 1 milyon 440 bin Euro yazan, üzerinde ise Çağdaş Atan'ın fotoğrafının bulunduğu 500'er Euro'luk sahte banknotları tribünlerden sahaya attı. Çağdaş Atan, seronomi öncesi stadyuma ilk çıktığı anda ise tribünler tarafından ıslıklanarak protesto edildi.

ÇAĞDAŞ ATAN: MİLLİ ARA BİZE İYİ GELECEK

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise 'Çok basit hatalar yaptık. İkinci yarısı saha zeminine göre çok yoğun bir tempoda geçti. Zemin zor ve bozuktu. Kayan zemindi. Değişmesi gereken bir yapısı var. Yoğun bir mücadele oldu. Oyuncularım özellikle ikinci yarıda çok iyi mücadele gösterdiler. Bu mücadeleyi kalite ile birleştirmemiz gerekiyor. Bizim maç oynamadan beraber çalışmaya da ihtiyacımız var. Bence milli ara bize çok iyi gelecek' şeklinde konuştu.

'BİR HAİN YARATILMASI GEREKİYORDU, BENİ SEÇTİLER'

Kayserispor'dan ayrılış süreci hakkında konuşan Atan, şu ifadeleri kullandı: 'Anlatılan, iftiraya varan çok şey var. Ama biz pozisyonumuz gereği susmak durumundayız. Eğer ben görevi bırakıp bana verilen sözler tutulmadığında ayrılsaydım, kahraman olarak ölecektim. Kalıp oyuncularımla bir şeyler yapabileceğimizi gösterip öyle ayrılmak istedim. 4 hafta namağlup çok iyi bir takım izlettirdik. Biz maalesef burada bir hain gibi gösteriliyoruz. Bu da en kolayı. Bizi acıtan şeyler var. İçinizde olan taraftar gruplarının bazı şeylere göz göre inandırılması. Kayserispor taraftarına benim hakkım helaldir. Onlara kötü söz söylemem mümkün değil. Anlatılan hikayelere kimse inanmasın. Ben her adımımı raporlayarak bu kulüpte ilerledim. Sportif direktör çok iyi bilir. İlk gün ona söyledim. Daha önce bana milli takım yardımcı antrenör teklifi ve büyük bir takımdan antrenörlük teklifi gelmişti. Sevilen bir hocayı kaybettiler. Başarısız gözükmemek için bir hain yaratmaları gerekiyordu. Onda da beni seçtiler. Bazılarının gerçekleri bildiği halde inanmaları beni en çok üzen olay. Kayseri'yi çok seviyorum. Vicdanı olan, bizim neler yapmak istediğimizi nasıl sonuçlanabileceğini biliyordu. Ne kadar güçlü bir miras bıraktığımızı da herkes bugün gördü. Benim herkese hakkım helaldir.'

Çağdaş Atan'a şok tepki! Kayserispor taraftarı euro fırlattı

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