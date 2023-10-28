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Rizespor-Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 28.10.2023 - 09:42 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.

Eksikler

Çaykur Rizespor'da sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da Icardi ve Ziyech maç kadrosuna alındı, durumları maç saatinde belli olacak.

RİZESPOR-GALATASARAY

RİZESPOR: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Gustavo, Varesanovic, Olayowin, Benhur, Gaich

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Barış Alper.

STAT: Çaykur Didi
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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