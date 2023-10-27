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Milli sporcunun öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı: İfadesinde itiraf etti

Kayseri'de otomobilin TIR'a arkadan çarptığı, Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiği kazada tutuklanan sürücü Ramazan Öner'in ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, ifadesinde, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dedi.

Milli sporcunun öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı: İfadesinde itiraf etti
Ekleme: 27.10.2023 - 11:43 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Kaza, 22 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi.

Ramazan Öner yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, aynı yöne giden K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Milli sporcunun öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı: İfadesinde itiraf etti

Yaralanan Ramazan Öner ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ramazan Öner tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı: Alkollüydüm

Öner'in nöbetçi mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Öner, kaza sırasında alkollü olduğunu belirterek, 'Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm' dedi.

Öte yandan 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, geçen yıl ekim ayında da Balkan şampiyonu olan Kaya, Talas ilçesinde toprağa verildi.

Milli sporcunun öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı: İfadesinde itiraf etti
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