Galatasaray'da flaş gelişme! Mauro Icardi...

Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin, Galatasaray'ın yarın deplasmanda Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosuna alındığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin de kadroya dahil edildiği belirtildi.



Icardi, geçen hafta Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanmış ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı iğneyle sahaya çıkmıştı.



Rize'ye götürülecek olan Arjantinli golcüyle ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.