Efsane geri dönüyor! Arda Güler için El Clasico kararı…

Sezon başında Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, uzun süre sahalardan uzak kaldı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, genç yıldız için kararı verdi. Resmen El Clasico ile…

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Arda Güler, sakatlık nedeniyle yeni takımında henüz resmi bir maçta süre alamadı.



Ancak Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in geri dönüş tarihini belirlemeye kararlı.



Ancelotti, 21 Ekim tarihinde oynanan Sevilla maçının ardından Arda Güler'in 10-15 güne daha ihtiyacı olduğunu söylemişti. Arda Güler'in Real Madrid kariyerindeki ilk maçı, taraftarlar için büyük bir heyecanla bekleniyor.



Teknik adam yıldız golcü için kararı verdi.



El Clasico maçında olacak mı?



AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in büyük maç atmosferini tecrübe etmesi için takımının Barcelona ile oynayacağı El Clasico'nun maç kadrosuna almayı planlıyor.



Ancak genç yıldızın maçta süre alması beklenmediği, oyuncunun zorlu atmosfere alışması için böyle bir karar alındığı belirtildi. Yıldız oyuncunun birkaç gün içerisinde hazır hale geleceği ifade edildi.