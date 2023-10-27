Avrupa'dan takımlarımıza dev gelir! Galatasaray'ın kazandığı ücret dikkat çekti...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları sona erdi. Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu sezon kazandıkları gelir merak ediliyor. Bu sezon şimdiye kadar en çok gelir elde eden takımların listesi de açıklandı. İşte listede yer alan o dev takımları ve kazandıkları ücretler.

Avrupa kupalarında dün oynanan maçların ardından 3. hafta maçları sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde yer alan takımların bu sezon kazandığı ücretler açıklandı.



Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın yanı sıra Konferans Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş ile play-off turunda elenen Adana Demirspor kasasına koyacağı paralar konusunda rakipleriyle kıyasıya bir yarış içinde. İşte Avrupa'daki takımların kazandığı ücretler ve sıralama...



1- Real Madrid: 60.748.419€



2- Bayern: 59.611.419€



3- Barcelona: 58.474.419€



4- Manchester City: 57.337.419€



5- Atletico Madrid: 52.244.140€



6- PSG: 52.155.279€



7- Porto: 47.607.279€



8- Sevilla: 47.062.000€



9- Manchester United: 46.973.140€



10- Dortmund: 46.766.140€



11- Arsenal: 46.470.279€



12- Napoli: 44.196.279€



13- Inter: 42.852.279€



14- Shakhtar Donetsk: 40.151.140€



15- Benfica: 39.517.000€



16- Leipzig: 38.511.279€



17- Milan: 36.829.000€



18- Salzburg: 36.740.140€



19- Galatasaray: 28.574.140€



20- Fenerbahçe: 5.764.273€



21- Beşiktaş: 4.607.500€



22- ADANA DEMİRSPOR



Konferans Ligi play-off turunda elenen Adana Demirspor, ön elemelerde oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar hesaba katıldığında kasasına 1.050.000€ ekledi.