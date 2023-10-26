Galatasaray'ın kasasına dev gelir! Bayern Münih maçında...

Geçtiğimiz Salı günü evinde Bayern Münih'i ağırlayan Galatasaray bir günde kasasına koyduğu parayla dev bir gelir elde etti. Maç günü hem GS Store satışları tavan yaptı hem de maçın bilet satışları taraftarlarca büyük ilgi gördü.

Galatasaray Bayern Münih maçından mağlubiyet alsa da kasasına koyduğu parayla dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Bayern Münih karşısında 3-1 kaybetse de özellikle ilk 65 dakikada oynadığı futbolla alkış alan sarı kırmızılı takım, maç günü hem GS store satışlarıyla hem de maç bilet satışlarıyla kasasına toplamda tam tamına 52 milyon TL koydu.



52 MİLYON TL'LIK DEV GELİR!



Şampiyonlar Ligi'nde önceki akşam dünya devi Bayern Münih'i ağırlayan ve mücadelesiyle alkış alan Galatasaray, kamuoyuna güçlü oyununu gösterirken önemli bir geliri de kasasına koydu.



A Grubu'nda oynanan büyük mücadele için gerçekleşen bilet satışından sarı-kırmızılı kulübün kasasına 40 milyon TL girdi. RAMS Park'ın yanındaki GS Store'da ise maç günü, 12 milyon liralık satış yapıldığı belirtildi. Galatasaray böylece, aynı gün içerisinde toplam 52 milyon TL gelir elde etmeyi başardı.



Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Bayern Münih karşısında 3-1 kaybetse de özellikle ilk 65 dakikada oynadığı futbolla alkış alan Galatasaray, taraftarını mutlu etti. Lig ve Avrupa'daki 22 maçlık yenilmezlik serisi son bulan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasına üzüntüyle giren oyuncularına moral verdi.



"Bu oyun bizi Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkaracak" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Başınız dik olsun" mesajı verdi. Sarı-kırmızılı ekibin oyunun son bölümünde yaşadığı problem ise akıllara, yaz transfer döneminde adı gündeme gelen bir oyuncuyu getirdi.