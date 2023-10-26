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Futbolcu Yusuf Atal’a terör suçlaması! Filistin’i savunduğu için maçlardan men edildi: Hapse bile girebilir

Soykırımcı İsrail’in arkasında duran Batı, Filistin’e destek veren isimleri fişliyor. Fransa’da Nice forması giyen Cezayirli ünlü futbolcu Yusuf Atal, Filistin içerikli sosyal medya paylaşımı nedeniyle 7 maçtan men edildi. Hakkında “terörizmi savunmak” ve “belirli bir dine dayalı nefret veya şiddeti tahrik etmek” suçlarından soruşturma açılacağı belirtilen Atal, 7 yıla kadar hapis cezası dahi alabilir.

Ekleme: 26.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Batı Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'in savaş suçlarına göz yumarken Filistin'e destek veren, soykırıma dur diyen isimleri ise terörist ilan ediyor. Fransa'da Nice forması giyen Cezayirli Futbolcu Yusuf Atal da soykırım destekçisi Batı'nın hedefi haline geldi.

Yusuf Atal Filistin'i destekleyen paylaşımları nedeniyle LFP disiplin kurulu tarafından yedi maç uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. LFP yaptırımı 31 Ekim'den itibaren geçerli olacak yani Atal teknik olarak Cuma akşamı oynanacak olan Clermont-Nice maçında forma giyebilecek olsa da kulübü tarafından da cezalandırılıyor.

7 MAÇ UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Şiddet çağrısı ve Yahudi karşıtı yorumlar yaptığı iddia edilen Atal, paylaşımını silip özür dilese de yaptırımların hedefi oldu. Öte yandan Atal'a yönelik baskı 7 maç uzaklaştırma cezasıyla da kalmadı.

Futbolcu Yusuf Atal’a terör suçlaması! Filistin’i savunduğu için maçlardan men edildi: Hapse bile girebilir

7 YILA KADAR HAPİS YATABİLİR

Nice Savcısı 16 Ekim'de Atal'a 'terörizmi savunmak' ve 'belirli bir dine dayalı nefret veya şiddeti tahrik etmek' suçlarından soruşturma açılacağını duyurmuştu. Bu da ünlü futbolcunun 7 yıla kadar hapis cezası alabileceği anlamına geliyor.

Futbolcu Yusuf Atal’a terör suçlaması! Filistin’i savunduğu için maçlardan men edildi: Hapse bile girebilir

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