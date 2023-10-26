  • USD: 28,13 - 28,18
  • EURO: 29,69 - 29,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Flaş Icardi itirafı! 'Neredeyse ameliyata alacaktık'

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, sakatlığı olan Arjantinli yıldızın çok zor şartlarda Bayern Münih maçına yetiştiğini söyledi

Ekleme: 26.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 26.10.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Hafta sonu 2 gol atıp kazandırdığı Beşiktaş derbisini sekerek bitirince Galatasaraylı taraftarların yüreğini ağzına getiren Mauro İcardi'nin, Devler Ligi'ne yetişip yetişmeyeceği büyük merak konusuydu. Fedakârlık yaparak 3 gün sonra Bayern Münih karşısında yine formayı sırtına geçiren ve attığı Panenka penaltısıyla stadyumu adeta yıkan Arjantinli golcünün, karşılaşmaya nasıl yetiştiğini kulüp doktoru Yener İnce anlattı.

'NEREDEYSE AMELİYATA ALACAKTIK'

Sağ ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli golcünün ağrısının çok fazla olduğunu söyleyen İnce, 'Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi. Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti' ifadelerini kullandı.

'BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM'

Icardi sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla taraftara seslendi. Arjantinli, 'Şampiyonlar Ligi'nde en iyilerin yarıştığı böylesine önemli bir Avrupa maçında alınan mağlubiyetten sonra sessiz kalmak ve işimize bakmak kolay olurdu. Ama bugün herkese burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Sonuca rağmen bu takımla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. İnsanların sevgisine fazlasıyla minnettarım. Bu projeye inanıyorum ve bu kulübe büyük zaferler kazandıracağından eminim, çünkü projenin arkasında duran çalışanların her biri yürekten ve tutkuyla en iyisini veriyor' ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan: 'Çözümün tek yolu bağımsız Filistin'
Bayraktar TB3 SİHA Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzüyle buluştu
İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Bakan Uraloğlu İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek YHT için tarih verdi!
Eski Beyaz Saray danışmanı dünyayı uyardı! 3 noktaya işaret etti: Orta Doğu 'Barut fıçısı gibi...'
Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz
İsrailli general tek tek anlattı: İşte İsrail'in kanlı Gazze planı
Mescid-i Aksa’ya girişlere müdahale: Gaz bombası attılar!
İsrail’in katliam propagandası TikTok’ta! Siyonist vakfın teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’ya gidiyor! Bakan Bolat duyurdu
İsrail kara güçleri Gazze'ye girdi: İsrail'den işgal hazırlığı! İsrail askeri sözcüsü tek hedeflerini açıkladı...
İmamoğlu yine Kılıçdaroğlu'nun ayağına gitti! O teklife yeşil ışık yaktı, genel merkez kanadı rahatsız
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır
BM duyurdu: Gazze'de güvenli olması gereken yerler bile bombalanıyor
İsrail'de büyük kriz! Hükümet ile ordu birbirine girdi: Karşılıklı suçlamalar ve restleşme
Milyonlar Gazze için tek yürek! Büyük Filistin mitingine uluslararası katılım
Ali Yerlikaya açıkladı! 'Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi'
Başkan Erdoğan ve Berdimuhamedov'dan ortak açıklama: Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği anlaşması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hesap hatası: 15 vekil verdi 13 ilçe başkanı aldı
Büyük Filistin mitingi öncesinde hazırlıklar hızlandı! Gazze'deki katliama İstanbullular dur diyecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul Valiliği duyurdu: İşte Büyük Filistin Mitingi için trafiğe kapatılacak yollar

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

Yeni dönem başlıyor! Kredi kartıyla ödemeler artık...

İsrail istedi onlar yaptı: Apple ve Google, İsrail ve Gazze'de haritaları devre dışı bıraktı!

İsrail istedi onlar yaptı: Apple ve Google, İsrail ve Gazze'de haritaları devre dışı bıraktı!

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dünyaca ünlü: Londra'da 'Altın Bal' ödülünü aldı

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…

Dolandırıcıyı dolandırdı! Böyle tuzak görülmedi: Senin parayla kahve içtik helal et…