Fenerbahçe'de şok ayrılık iddiası! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan o futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Geniş kadrosuyla dikkat çeken Fenerbahçe'nin bu ayrılıkla nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu..

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor.



2023/2024 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler oynadığı 17 resmi maçın tamamını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.



İsmail Kartal yönetiminde tarihi bir başarı elde eden Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.



Geniş kadrosuyla dikkat çeken Fenerbahçe'de kadroda şans bulamayan Ryan Kent'in devre arası takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Glasgow Rangers'tan transfer ettiği Ryan Kent'in istediği süreleri bulamadığı için başka bir takıma transfer olacağı konuşuluyor.



İngiltere'den talip çıktı



Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamayan ve oynamak isteyen Ryan Kent'e İngiltere'den talip çıktı. Sheffield United talip oldu. İngiliz basınında yer alan iddia göre Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, Ryan Kent'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 resmi maçta süre alan Ryan Kent 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.