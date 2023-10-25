Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri duyuruldu.
Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İşte haftanın öne çıkan maçlarında hakemler:
Fatih Karagümrük - Trabzonspor
Ali Şansalan
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Kadir Sağlam
Pendikspor - Fenerbahçe
Abdulkadir Bitigen
Beşiktaş - Gaziantep FK
Mete Kalkavan
İşte haftanın öne çıkan maçlarında hakemler:
Fatih Karagümrük - Trabzonspor
Ali Şansalan
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Kadir Sağlam
Pendikspor - Fenerbahçe
Abdulkadir Bitigen
Beşiktaş - Gaziantep FK
Mete Kalkavan