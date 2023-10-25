Galatasaray'ın grubunda işler karıştı! Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 mağlup olurken Manchester United ile Kopenhag'ın mücadelesi nefes kesti. İşte gruptaki son puan durumu...
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3'üncü hafta maçları oynanan 8 karşılaşma ile başladı.
A grubunda temsilcimiz Galatasaray, sahasında Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'e 3-1 mağlup olurken, grubun diğer maçında İngiliz ekibi Manchester United sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0'lık skorla yendi.
Bu gelişmelerin ardından lider Bayern Münih yerini biraz daha garantilerken ikincilik yarışı ise kızıştı.
A Grubu'nda puan durumu
A grubunda temsilcimiz Galatasaray, sahasında Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'e 3-1 mağlup olurken, grubun diğer maçında İngiliz ekibi Manchester United sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0'lık skorla yendi.
Bu gelişmelerin ardından lider Bayern Münih yerini biraz daha garantilerken ikincilik yarışı ise kızıştı.
A Grubu'nda puan durumu