Hatayspor maçında sakatlanmıştı... Son durumu belli oldu

Fenerbahçe'de Hatayspor maçında ufak bir sakatlık yaşayan Dominilk Livakovic'in son durumu belli oldu.

Fenerbahçe'ye Hatayspor maçında ufak bir sakatlık yaşayan Dominilk Livakovic'ten iyi haber geldi...Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Dominik Livakovic, Hatayspor maçında ufak bir sakatlık geçirmişti. Yediği frikik golünde kale direğine ayağını vuran Hırvat eldiven tedavi sonrası oyuna devam etmişti.Sağlık durumunda bir problem olmayan Livakovic, Ludogorets maçı hazırlıklarında yer aldı. İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde yine kaleyi koruyacak.