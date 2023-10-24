Galatasaray - Bayern Münih maçının muhtemel 11'leri

Temsilcimiz Galatasaray bugün Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 36 maçtır yenilmeyen Bayern Münih karşısında mucize arayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.



Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 19.45 başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.



Temsilcimizin 4 puanı var



Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile İstanbul'da 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci müsabakasında konuk olduğu İngiliz ekibi Manchester United'i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, grupta 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.



Bayern Münih ise ilk maçta sahasında Manchester United'ı 4-3, ikinci maçında da deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti. Alman ekibi, grupta 6 puanla zirvede yer alıyor.



Almanlar son 6 sezonda grup aşamasında yenilgi yüzü görmedi



Bayern Münih, son 6 sezonda (36 maç) UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.



Bu sezon grupta oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.



Eksikler



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Icardi'nin yanı sıra Hakim Ziyech'in durumu da maç saatinde belli olacak.



Bayern'de Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmedi.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper Yılmaz (Icardi)



Bayern Münih: Ulreich, Laimer, De Ligt, Kim, Davies, Kimmich, Müller, Sane, Musiala, Coman, Kane