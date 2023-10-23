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Volkan Demirel'den flaş sözler: 'Hatalı olan bendim'

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 4-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından kendisinin hatalı olduğunu aktararak, “İkinci yarı başlarında kaçırdığımız pozisyonlarımız oldu. Maçı dengeleyebilirdik, frikikten gol yedik. Toplamaya başladığımız anda maç zora girdi” dedi.

Ekleme: 23.10.2023 - 09:26 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sistemi kendisinin seçtiğini ve hatanın kendisinde olduğunu vurgulayan Volkan Demirel, "İlk yarısı eleştiriye açık ama bu sistemi ben seçtim. Neden ben seçtim. Bizler hoca olarak rakip takıma göre bir sistem yapıyoruz. Bu plan tutunca iyi, tutmayınca da kötü hoca oluyoruz. Bugünkü planımız Fenerbahçe'nin yaptığımız analizlerde geçişlerde stoper ve bek arasına koşularla gol aradıklarını gördük. Düşündüğünüz sahaya yansımıyor. İkinci yarı 3 değişiklik ile oyuna girmeye çalıştık. Skor 3 olduğu için zor oldu. İkinci yarı başlarında kaçırdığımız pozisyonlarımız oldu. Maçı dengeleyebilirdik, frikikten gol yedik. Toplamaya başladık ama maç zora girdi" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY ARASINDA BİR ŞAMPİYONLUK YARIŞI İZLEYECEĞİZ"

Fenerbahçe'nin bu sezonki kadrosu ile ilgili yöneltilen soruya Demirel, "Ligin üstünde kadrolar kuruldu. Biz de rakipleri takip etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı izleyeceğiz. Hak edenin kazanacağı bir yarış olsun. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışacağız. Bugün kazanmak için çıktık. 1 buçuk haftadır bir plan yaptık tutmadı" açıklamasını yaptı. Volkan Demirel, mücadele öncesi maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın kendisine başarı dilediğini de aktardı

"ZOR DURUMLARDAN GEÇTİK"

Fenerbahçe'nin ve taraftarların mücadele öncesi verdiği destek hakkında da konuşan Demirel, "Fenerbahçe stadındakilere tüm statlarda içtenliği gösteren herkese teşekkür etmekten başka bir şeyim yok. Herkesin desteği çabası herkes bir şeyler yapmak istiyor. Depremle alakalı kim ne yardım yapıyorsa Allah razı olsun. Zor durumlardan geçtik" ifadelerine yer verdi.

"LİVAKOVİC İKİNCİ YARI ÇIKARDIĞI TOPLA HIZIMIZI KESTİ"

Demirel, Dominik Livakovic'in performansıyla ilgili ise, "İkinci yarıda çıkardığı top bizim hızımızı kesti. İyi kaleci olduğunu biliyordum. İnşallah Fenerbahçe için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Volkan Demirel, Mersin'deki stadın onarımının ay sonu itibarıyla tamamlanacağını ve Mersin'e geçeceklerini dile getirdi.
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