Trabzonspor-Alanyaspor! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.



Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Ligde ilk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak.



En son Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin mücadelesini verecek.



Eksikler



Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Joaquin Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.



TRABZONSPOR-ALANYASPOR!



MUHTEMEL 11'LER



TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Onuachu



ALANYASPOR: Ertuğrul, Augusto, Nuno, Fatih, Balkovic, Eduardo, Richard, Novais, Efecan, Cordova, Oğuz.



STAT: Papara Park

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN SPORTS 1