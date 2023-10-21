Penaltı, kırmızı kart her şey var! Dev derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı devirdi

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Süper Lig’in 9. haftası dev bir maça sahne oldu. Okan Buruk’un ekibi Galatasaray ile Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, hakem Halil Umut Meler’in düdük çaldığı derbide Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.



Mücadele Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



Icardi öne geçirdi, Mert kırmızı gördü



Galatasaray, Mauro Icardi'nin 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ta Mert Günok ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı.



İlk yarı Sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Son sözü yine Icardi söyledi



İkinci yarıya daha istekli başlayan Beşiktaş 69. dakikada Chamberlain'in golüyle skoru eşitledi. Galatasaray bu gole 82. dakikada penaltıdan Mauro Icardi ile cevap verdi: 2-1.



Galatasaray 25 puana yükseldi



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray derbiyi 2-1 kazanarak puanını 25'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 16 puanda kaldı. Galatasaray ligde gelecek hafta Rizespor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.