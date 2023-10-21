Kerem Aktürkoğlu İngiltere yolcusu! Sıraya girdiler...

Ada basını, Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile birçok İngiliz ekibinin ilgilendiğini duyurdu.

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekti.



Teamtalk'ta yer alan habere göre birçok İngiliz takımı Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.



Geçtiğimiz günlerde Premier Lig lideri Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou'nun kanat takviyesi için Kerem Aktürkoğlu'nu düşündüğü belirtildi.



Kerem'in A Milli Takkımızın Euro 2024'e katılma başarısında başrol olduğuna dikkat çekilirken, hafta boyunca birçok takım tarafından izlendiği aktarıldı.



Tottenham'ın ardından Premier Lig ekipleri Aston Villa, West Ham, Brighton, Everton ve Nottingham Forest da Galatasaray ve A Milli Takım performansıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki yıldızı yakından takip ediyor.



İngilizlerin ocak ayında Kerem için sarı-kırmızılıların kapısını çalması sürpriz olarak görülmüyor.



Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun Trendyol Süper Lig'in en yetenekli futbolcularından biri olduğu vurgulandı.



LIVERPOOL İDDİASI



Ada basınından flaş bir iddia daha geldi. anfieldindex.com'un haberine göre, Tottenham'ın ardından Liverpool da yıldız futbolcunun peşinde.



İngiliz kulüplerinin transfer çalışmalarını sürdüğü belirtilirken, Kerem'in hem Tottenham hem de Liverpool'un radarında olduğu aktarıldı.



Kırmızıların Luis Diaz, Cody Gakpo ve Diogo Jota gibi yetenekli oyunculara sahip olmasına rağmen yeni kanat oyuncuları için scouting çalışmaları yaptığı bildirildi..



Çalışmaların sonucunda Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun da ismi listede yer aldı.



TOTTENHAM HAREKETE GEÇTİ



Liverpool'dan henüz bir girişim olmasa da başkent takımı Tottenham harekete geçti.



Öte yandan Akşam'da yer alan habere göre, Londra temsilcisi Galatasaray'ın kapısını çaldı. Tottenham, Kerem'i kadrosuna katmak için daha istekli durumda.



Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 16 maçta 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.