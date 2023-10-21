Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig önemli bir derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışının iki dev takımı Galatasaray ve Beşiktaş, Ali Sami Yen'de mücadele edecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor.



Ali Sami Yen'de yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.



Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer buldu.



İlk 11'ler



Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi



Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Omar Colley, Zaynutdinov, Tayfur, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar