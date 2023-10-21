Fatih Terim geri dönüyor! İşte anlaştığı takım

Sürekli gelişen futbol dünyasında bazen beklenmedik sürprizler yaşanır. Bu seferki sürpriz ise Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Fatih Terim'in geri dönüşüyle ilgili. Galatasaray'la büyük başarılara imza atan ve Türk futboluna damgasını vuran Fatih Terim'in yeni durağı, uzun bir sessizlikten sonra gün ışığına çıktı.Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasının ardından, futbol camiası onun geleceğini merakla bekliyordu. Bu sessizliği sona eren sürpriz bir gelişme yaşandı. Efsane teknik direktörün eski kulübü Fiorentina, Fatih Terim'i tekrar İtalya'ya çekmek için harekete geçti.2017 yazında A Milli Takım'dan ayrılan Fatih Terim, kısa bir süre sonra Galatasaray'a geri dönüş yapmıştı. Ancak, 2021-22 sezonunun ocak ayında sarı-kırmızılılara veda etmesinin ardından sessiz kalan Terim'in yeni bir görev için hazırlandığı söyleniyor.Son gelişmelere göre, tecrübeli çalıştırıcı eski kulüplerinden biri olan Fiorentina ile görüşmelere başlamış durumda. İtalyan ekibinin başında daha önce 28 resmi maça çıkan Terim, yeni bir dönemin kapısını aralıyor.Fatih Terim, Galatasaray'da unutulmaz bir dönem yaşadı. Kendi adını altın harflerle Türk futbol tarihine yazdıran Terim, sarı-kırmızılılarla 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde etti. Türk futbolunun efsane ismi olarak anılmaya devam ediyor.