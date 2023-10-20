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Beyaz Gazete
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Ahmet Nur Çebi'den flaş Igor Tudor yalanlaması!

Adı Beşiktaş ile anılan Igor Tudor'un siyah beyazlıların eski oyuncusu Seriç ile İstanbul'a geldiği iddiaları gündemde. İki ismin görüşmelerde bulunup Galatasaray - Beşiktaş derbisini izleyeceği gelen bilgiler arasında yer alırken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den konuyla ilgili yalanlama geldi.

Ekleme: 20.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de daha önce Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan ve son olarak Marsilya'yı çalıştıran Hırvat teknik direktör Igor Tudor, bugün İstanbul'a geldi. Sosyal medyada Hırvat teknik adamın Beşiktaş ile görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldiği iddia edilmişti.

YALANLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı ekip, bu iddiaların çıkmasından kısa bir süre sonra çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada,

"Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
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