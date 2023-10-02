Szymanski Süper Lig tarihine geçti! Fenerbahçe'den rekor kıran paylaşım... .
Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maça çok hızlı başlayan Sarı lacivertli ekip yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski’nin attığı golle öne geçti. Öte yandan, Szymanski bu golle Süper Lig tarihine geçti. Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı paylaşım da beğeni rekoru kırdı. İşte detaylar… .
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Rizespor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Deniz Caner Özaral üstlendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor karşısında Başakşehir maçının 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Kartal, Oosterwolde'nin yerine Osayi-Samuel'e görev verdi.
Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.
SZYMANSKI SEZONUN EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe henüz 3. dakikada Sebastian Szymanski'nin attığı golle maçta 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Polonyalı yıldız 2 dakikada 2. saniyede fileleri havalandırdığı vuruşla, Süper Lig'de bu sezonun en erken golünü attı.
Szymanski ayrıca bu sezon 14 maçta 8 gol - 4 asistlik müthiş bir istatistiğe de imza atmayı başardı..
ALEX'TEN SONRAKİ EN HIZLI İSİM
Fenerbahçe resmi hesabının yaptığı Szymanski paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Szymanski ayrıca Alex de Souza'dan sonra Fenerbahçe formasıyla ligde en hızlı 5 gole ulaşan orta saha oyuncusu oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor karşısında Başakşehir maçının 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Kartal, Oosterwolde'nin yerine Osayi-Samuel'e görev verdi.
Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.
SZYMANSKI SEZONUN EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe henüz 3. dakikada Sebastian Szymanski'nin attığı golle maçta 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Polonyalı yıldız 2 dakikada 2. saniyede fileleri havalandırdığı vuruşla, Süper Lig'de bu sezonun en erken golünü attı.
Szymanski ayrıca bu sezon 14 maçta 8 gol - 4 asistlik müthiş bir istatistiğe de imza atmayı başardı..
ALEX'TEN SONRAKİ EN HIZLI İSİM
Fenerbahçe resmi hesabının yaptığı Szymanski paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Szymanski ayrıca Alex de Souza'dan sonra Fenerbahçe formasıyla ligde en hızlı 5 gole ulaşan orta saha oyuncusu oldu.