Szymanski Süper Lig tarihine geçti! Fenerbahçe'den rekor kıran paylaşım... .

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Rizespor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Deniz Caner Özaral üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor karşısında Başakşehir maçının 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Kartal, Oosterwolde'nin yerine Osayi-Samuel'e görev verdi.Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe henüz 3. dakikada Sebastian Szymanski'nin attığı golle maçta 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.Polonyalı yıldız 2 dakikada 2. saniyede fileleri havalandırdığı vuruşla, Süper Lig'de bu sezonun en erken golünü attı.Szymanski ayrıca bu sezon 14 maçta 8 gol - 4 asistlik müthiş bir istatistiğe de imza atmayı başardı..Fenerbahçe resmi hesabının yaptığı Szymanski paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.Szymanski ayrıca Alex de Souza'dan sonra Fenerbahçe formasıyla ligde en hızlı 5 gole ulaşan orta saha oyuncusu oldu.