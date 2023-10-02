  • USD: 27,53 - 27,58
  • EURO: 28,88 - 28,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Süper Lig'de bir istifa daha! Galatasaray maçı sonrası...

Ankaragücü Kulübü, Tolunay Kafkas ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Ekleme: 2.10.2023 - 14:32 Güncelleme: 2.10.2023 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas’a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Tolunay Kafkas…"

MKE Ankaragücü, bu sezon Tolunay Kafkas yönetiminde ligde 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı

ÇALIMBAY VE BELÖZOĞLU

Ankaragücü'nün bu gelişmenin ardından son olarak Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay ile görüşme yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan bir diğer teknik direktör ise Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu.

SÜPER LİG'E HOCA DAYANMIYOR!

Süper Lig’de geride kalan 7 haftanın sonunda toplam 6 teknik direktör görevinden ayrıldı:

Emre Belözoğlu - Başakşehir
Erdal Güneş - Gaziantep FK
Çağdaş Atan - Kayserispor
Fatih Tekke - İstanbulspor
Hüseyin Eroğlu - Samsunspor
Tolunay Kafkas - Ankaragücü
Milli Savunma Bakanlığı'nda üst düzey toplantı!
Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” tepkisi: “Gelinen nokta vahimdir”
ABB Başkanı Mansur Yavaş soru soran öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Teslimat başlıyor! Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
Ankara'daki bombalı saldırı ile ilgili flaş gelişme: Bakan Fidan 'Pişman olacaklar' diyerek duyurdu
Azerbaycan’dan flaş Ermenistan kararı!
MİT'ten nokta operasyon: İstiklal Caddesi'ndeki saldırının organizatörü öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatı ile imha edildi
Skandal açıklamalarıyal bebek katilini övmüştü! Merdan Yanardağ bugün hakim karşısında hesap verecek!
Fransa Karabağ’ın yasını tutuyor: Skandal ziyarette dikkat çeken Türkiye detayı! Paravan gibi kullanıp…
Akşener noktayı koydu! Yavaş ve İmamoğlu’na destek yok: 81 ilde kendi adaylarımızı çıkartacağız
Bakan Bolat açıkladı! İhracatta rekorlar serisi! 3 ay peş peşe tarihi seviyelere ulaşıldı
Mansur Yavaş tarafını seçti! Ülkücü danışmanını İYİ Parti'yi haklı buldu diye görevden aldı!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaşımda yeni dönem! Basra Körfezi Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanıyor
Bakan Koca 'söz konusu değil' diyerek duyurdu! Kapanma gibi toplu tedbirler uygulanmayacak
MEB açıkladı! Öğretmenlere çevrimiçi kariyer sınavı yapılacak
Merkez Bankası'ndan TL açıklaması
İstanbul'da sabah çilesi! Metrobüse binmek hayal oldu
İşi gücü heykel! Soyer yine Heykel dikti
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkinci teröristin de kimliği tespit edildi...
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi

Dünyada ilk: Uzaya çöp atınca ceza kesildi

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Bir tek onun aklına geldi: Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Dağların arasında kendiliğinden oluştu yerini çok az kişi biliyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Dağların arasında kendiliğinden oluştu yerini çok az kişi biliyor

İstanbul'da 7 üstü deprem olmayacak! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan çarpıcı açıklamalar

İstanbul'da 7 üstü deprem olmayacak! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan çarpıcı açıklamalar

Binlerce yıllık sır ifşa oldu: Mezardan çıkanlar her şeyi teyit etti

Binlerce yıllık sır ifşa oldu: Mezardan çıkanlar her şeyi teyit etti