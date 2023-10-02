Süper Lig'de bir istifa daha! Galatasaray maçı sonrası...

Ankaragücü Kulübü, Tolunay Kafkas ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı.



Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas’a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Tolunay Kafkas…"



MKE Ankaragücü, bu sezon Tolunay Kafkas yönetiminde ligde 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı



ÇALIMBAY VE BELÖZOĞLU



Ankaragücü'nün bu gelişmenin ardından son olarak Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay ile görüşme yapması bekleniyor.



Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan bir diğer teknik direktör ise Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu.



SÜPER LİG'E HOCA DAYANMIYOR!



Süper Lig’de geride kalan 7 haftanın sonunda toplam 6 teknik direktör görevinden ayrıldı:



Emre Belözoğlu - Başakşehir

Erdal Güneş - Gaziantep FK

Çağdaş Atan - Kayserispor

Fatih Tekke - İstanbulspor

Hüseyin Eroğlu - Samsunspor

Tolunay Kafkas - Ankaragücü