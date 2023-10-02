İsmail Kartal Fenerbahçe tarihine geçti! Efsane isimden sonra bir ilki başardı…

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe, ligin 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Kanarya, 90 dakika boyunca yüksek temposunu sürdürdü ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sezon yoluna kayıpsız devam eden sarı-lacivertliler, taraftarlarına şampiyonluk şarkılarını söyletmeye başladı. Fenerbahçe'de tarihi başlangıcın mimarı İsmail Kartal da yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Szymanski'nin golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, çok uzun süre baskı kurduğu bölümde üst üste önemli fırsatlardan yararlanamadı.



Fenerbahçe, müsabakanın 38. dakikasında Dzeko ile 2. golü bulsa da hakem VAR kontrolünün ardından golü iptal etti. Kalan bölümde Fenerbahçe birkaç pozisyonu değerlendiremeyince soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 62. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle farkı 3'e yükseltti.



Maçın 75. dakikasında Tadic ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, 90+3. dakikada King ile skoru belirledi ve sahadan 5-0 galip ayrıldı.



Çaykur Rizespor'u 5-0 ile geçen Fenerbahçe, tüm kulvarlarda galibiyet serisini de 14 maça çıkardı.



İSMAİL KARTAL TARİHE GEÇTİ



Fenerbahçe'de üçüncü dönemini yaşayan tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında dikkat çeken bir başlangıca imza attı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de bu sezon tam 14 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsini galibiyetle tamamladı.



Sarı-lacivertli taraftarların Kadıköy'de oynanan her maçta yoğun destek verdiği deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de tarihe geçti.



Fenerbahçe'nin başında çıktığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan İsmail Kartal, Aykut Kocaman'dan bu yana sarı-lacivertli ekiple üst üste sekiz galibiyet alan ilk teknik direktör oldu. Öte yandan Kanarya, Çaykur Rizespor ceza sahasında 61 kez topla buluşarak, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.