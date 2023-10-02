Aboubakar gözünü zirveye dikti! Hedef: Bobo'nun rekoru

Vincent Aboubakar, Konyaspor'a attığı golle Beşiktaş'ın tarihindeki en golcü ikinci yabancı futbolcu olma unvanına bir adım daha yaklaştı. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki zaferinde, Aboubakar 43. golünü kaydederek Filip Holosko'yu geride bıraktı. Bu başarısıyla kulüp tarihinde adını altın harflerle yazdı.Vincent Aboubakar, son üç Süper Lig maçında attığı gollerle sadece gol atmakla kalmayıp bir de asist yapma başarısı gösterdi. Ayrıca, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de etkileyici bir performans sergileyerek 7 maçta 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, hem ulusal hem de uluslararası arenada parladı ve Bobo'nun rekorunu elde etme yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor.